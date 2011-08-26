标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京8月26日电---以下为中国国家统计局公布宏观经济指标,以及海关公布外贸进出口
快讯的日程:
公布日期 经济指标 数据日期
8月
8/27 规模以上工业企业利润 1-7月
9月
9/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 8月
居民消费价格指数(CPI) 8月
固定资产投资 8月
社会消费品零售总额 8月
工业增加值 8月
9/10 进出口贸易数据 8月
9/18 统计局发布房地产价格统计信息 8月
9/27 规模以上工业企业利润 1-8月
10月
10/13 企业景气状况季度报告 9月
10/13 企业家信心指数季度报告 9月
10/13 进出口贸易数据 9月
10/14 工业生产者出厂价格指数(PPI) 9月
居民消费价格指数(CPI) 9月
10/18 前三季度国民经济运行情况新闻发布会
其中:
固定资产投资 9月
社会消费品零售总额 9月
工业增加值 9月
10/18 统计局发布房地产价格统计信息 9月
10/27 规模以上工业企业利润 1-9月
11月
11/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 10月
居民消费价格指数(CPI) 10月
固定资产投资 10月
社会消费品零售总额 10月
工业增加值 10月
11/10 进出口贸易数据 10月
11/18 统计局发布房地产价格统计信息 10月
11/27 规模以上工业企业利润 1-10月
12月
12/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 11月
居民消费价格指数(CPI) 11月
固定资产投资 11月
社会消费品零售总额 11月
工业增加值 11月
12/10 进出口贸易数据 11月
12/18 统计局发布房地产价格统计信息 11月
12/27 规模以上工业企业利润 1-11月
注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
详情请查看国家统计局网站
2.主要工业品出厂价格每月11日、26日公布;大中城市主要食品价格每月
4日、14日、24日公布,法定节假日顺延.
3.由中国人民银行公布的货币供应量,以及
商务部公布的外商直接投资数据一般于每月10日-15日出炉.
4.规模以上工业企业利润:从2011年起,全国规模以上工业企业起点标准由
原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2,000万元.且为全
国范围的全面调查,不再有24个地区数和全国数之区别.(完)
--整理 尹嫄婷
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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