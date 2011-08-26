〔金砖国家〕8月25日股汇市收盘纵览

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透8月26日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月25日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.53%,报973.05点.
中国股市:沪综指周四受金融地产股等激励放量大涨近3%,其他板块亦全面上扬.分析人士认为,在全球经济不振,且中国物价或见顶回落态势下,宏调政策定向放松预期升温.同时,亦有市场传言称RQFII或将很快出台,从而利好券商股及大市.沪综指.SSEC收报2,615.261点,涨74.170点或2.92%,上证180金融指数.SSE180FI大涨4.56%.沪市A股成交额今日显着放大,较上日增加逾四成,并再度站上1,000亿元人民币.[.SSCN]
香港股市:收高,因一些中资企业公布了优于预期的中期业绩,提振大盘走势.但成交量仍低迷,反映出投资者依然在观望,尽管黄金价格大幅回落.恒生指数.HSI上涨1.47%,收报19,752.48点.恒生国企指数.HSCE收涨1.7%,报10,430.39点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四即期汇价小幅收跌.人民币中间价开盘即引领即期汇价走弱,部分大行购汇需求颇强,则进一步助推人民币的弱势.[CNY/CN][ID:nCN1924227]
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印度股市:连续第二日下跌,围绕全球经济成长放缓的忧虑挫伤投资者信心,而国内证交所中衍生品合约到期前的忧虑情绪也拖累股市.指标BSE指数.BSESN收低0.85%,或138.65点,报16,146.33点,19只成分股收低.[.BO]
印度汇市:印度卢比从逾11个月低位处回升,受企业美元买盘提振.但国内石油及黄金进口商对美元的持续需求令卢比涨势受限.卢比兑美元INR=D2收报46.04/05,仅较周三收盘水准45.99/46.00略低,但高于盘中低位46.215,後者以为去年9月16日来低位.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,583.970点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.64%,报828.05点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.08%,报28.9425;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.37%,报41.5275.
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巴西股市:拉美股市大跌,因担心美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在讲话中可能并不会推出新一轮刺激美国经济的计划,令市场失望.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌1.57%至52,953.30点.近期支撑位约为52,300点.巴西大宗商品巨擘股价下跌,国有石油公司Petrobras(PETR4.SA)跌1.83%,而全球最大铁矿石生产商淡水河谷(VALE5.SA)跌1%.[ID:nN1E77O1ZC]
巴西汇市:雷亚尔兑美元BRBY较周三几无变动,削减早盘跌势,微升0.02%至1.6095.此前雷亚尔跌幅一度达0.48%.[ID:nN1E77O1KH]
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南非股市:跌近1%,回吐较早前涨势,跟随全球股市下挫,因传闻称德国或禁止卖空.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.98%至26,122.52点.综合指数.JALSH跌0.86%至29,349.45点.[ID:nL5E7JP2U8][.JALSH]
南非汇市:兰特兑美元周四持坚,部分因出口商强力抛售美元.1537GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.2111,较周三纽约收盘价7.27升0.77%.[ID:nL5E7JP2U8][.JALSH](完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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