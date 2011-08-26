〔金砖国家〕8月25日股汇市收盘纵览

路透8月26日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月25日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.53%,报973.05点.

中国股市:沪综指周四受金融地产股等激励放量大涨近3%,其他板块亦全面上扬.分析人士认为,在全球经济不振,且中国物价或见顶回落态势下,宏调政策定向放松预期升温.同时,亦有市场传言称RQFII或将很快出台,从而利好券商股及大市.沪综指.SSEC收报2,615.261点,涨74.170点或2.92%,上证180金融指数.SSE180FI大涨4.56%.沪市A股成交额今日显着放大,较上日增加逾四成,并再度站上1,000亿元人民币.[.SSCN]

香港股市:收高,因一些中资企业公布了优于预期的中期业绩,提振大盘走势.但成交量仍低迷,反映出投资者依然在观望,尽管黄金价格大幅回落.恒生指数.HSI上涨1.47%,收报19,752.48点.恒生国企指数.HSCE收涨1.7%,报10,430.39点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四即期汇价小幅收跌.人民币中间价开盘即引领即期汇价走弱,部分大行购汇需求颇强,则进一步助推人民币的弱势.[CNY/CN][ID:nCN1924227]

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印度股市:连续第二日下跌,围绕全球经济成长放缓的忧虑挫伤投资者信心,而国内证交所中衍生品合约到期前的忧虑情绪也拖累股市.指标BSE指数.BSESN收低0.85%,或138.65点,报16,146.33点,19只成分股收低.[.BO]

印度汇市:印度卢比从逾11个月低位处回升,受企业美元买盘提振.但国内石油及黄金进口商对美元的持续需求令卢比涨势受限.卢比兑美元INR=D2收报46.04/05,仅较周三收盘水准45.99/46.00略低,但高于盘中低位46.215,後者以为去年9月16日来低位.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,583.970点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.64%,报828.05点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.08%,报28.9425;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.37%,报41.5275.

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巴西股市:拉美股市大跌,因担心美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在讲话中可能并不会推出新一轮刺激美国经济的计划,令市场失望.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌1.57%至52,953.30点.近期支撑位约为52,300点.巴西大宗商品巨擘股价下跌,国有石油公司Petrobras(PETR4.SA)跌1.83%,而全球最大铁矿石生产商淡水河谷(VALE5.SA)跌1%.[ID:nN1E77O1ZC]

巴西汇市:雷亚尔兑美元BRBY较周三几无变动,削减早盘跌势,微升0.02%至1.6095.此前雷亚尔跌幅一度达0.48%.[ID:nN1E77O1KH]

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南非股市:跌近1%,回吐较早前涨势,跟随全球股市下挫,因传闻称德国或禁止卖空.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.98%至26,122.52点.综合指数.JALSH跌0.86%至29,349.45点.[ID:nL5E7JP2U8][.JALSH]

南非汇市:兰特兑美元周四持坚,部分因出口商强力抛售美元.1537GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.2111,较周三纽约收盘价7.27升0.77%.[ID:nL5E7JP2U8][.JALSH](完)