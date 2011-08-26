《新兴市场重要经济事件预告》--8月26日-9月2日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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8月26日(五)
墨西哥城--墨西哥央行货币政策会议.
墨西哥城--墨西哥财政部长柯戴洛在商会活动上发表讲话(1900).
8月29日(一)
耶路撒冷--以色列央行利率决定(1530).
阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会会议(至8月31日).
布鲁塞尔--欧元集团主席贾克、波兰财政部长Jacek Rostowski、欧盟经济暨货币事务执委雷恩在欧洲议会经济和货币事务委员会上,就"恢复市场信心:立法和体制方面的反应"进行辩论.(1500).
8月30日(二)
布拉格--捷克央行公布银行业实际压力测试结果(0800).
巴西利亚--巴西央行议息会议(至8月31日).
8月31日(三)
阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会会议(最後一日).
巴西利亚--巴西央行议息会议(最後一日).
9月1日(四)
奥地利阿尔卑巴赫--欧洲央行执委会成员史塔克、欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、克罗地亚(克罗埃西亚)央行副总裁Boris Vujcic、匈牙利央行总裁Andras Simor在2011年阿尔卑巴赫欧洲论坛上发表演讲.
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)举行预算会议.
9月2日(五)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
奥地利阿尔卑巴赫--捷克央行副总裁Mojmir Hampl在2011年阿尔卑巴赫欧洲论坛上发表演讲.
圣地亚哥--智利央行公布8月18日货币政策会议纪录(1130).
波哥大--哥伦比亚央行公布货币政策会议纪录.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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