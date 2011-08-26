版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 09:03 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月26日-9月2日

(除特别说明,均为GMT时间)

8月26日(五)

墨西哥城--墨西哥央行货币政策会议.

墨西哥城--墨西哥财政部长柯戴洛在商会活动上发表讲话(1900).

8月29日(一)

耶路撒冷--以色列央行利率决定(1530).

阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会会议(至8月31日).

布鲁塞尔--欧元集团主席贾克、波兰财政部长Jacek Rostowski、欧盟经济暨货币事务执委雷恩在欧洲议会经济和货币事务委员会上,就"恢复市场信心:立法和体制方面的反应"进行辩论.(1500).

8月30日(二)

布拉格--捷克央行公布银行业实际压力测试结果(0800).

巴西利亚--巴西央行议息会议(至8月31日).

8月31日(三)

阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会会议(最後一日).

巴西利亚--巴西央行议息会议(最後一日).

9月1日(四)

奥地利阿尔卑巴赫--欧洲央行执委会成员史塔克、欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、克罗地亚(克罗埃西亚)央行副总裁Boris Vujcic、匈牙利央行总裁Andras Simor在2011年阿尔卑巴赫欧洲论坛上发表演讲.

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)举行预算会议.

9月2日(五)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

奥地利阿尔卑巴赫--捷克央行副总裁Mojmir Hampl在2011年阿尔卑巴赫欧洲论坛上发表演讲.

圣地亚哥--智利央行公布8月18日货币政策会议纪录(1130).

波哥大--哥伦比亚央行公布货币政策会议纪录.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐