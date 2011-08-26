〔中国能源〕海洋局月底完成渤海溢油事故损害评估,将就生态影响索赔

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 海洋局将在月底完成渤海溢油事故损害评估
* 9月1日後另外追索赔偿,并考虑叠加的损害影响
* 此次溢油事故是中国最严重的海洋环境生态事故
* 康菲对事故处理进展缓慢,前景依然不明确--海洋局
路透北京8月26日电---继宣布渤海溢油事故索赔工作已启动後,中国海洋局周四明确表态,将在本月底前完成损害评估,并于9月1日後对生态造成的影响与损害另外追索赔偿,届时还会考虑叠加的损害影响.
新华社援引国家海洋局并称,此次溢油事故是中国最严重的海洋环境生态事故,事故的主要责任方美国康菲公司对事故的处理进展缓慢,目前事故後续处理的前景依然不明确.
国家海洋局局长刘赐贵表示,渤海溢油事故索赔工作将是一项长期、艰巨、复杂的任务,海洋局正积极准备相关工作,任何企业损害中国海洋环境都必将付出代价.
"如不能对事故进行妥善处理,必将使海洋遭受严重的生态灾难,沿岸渔民、养殖户的权益,国家的海洋生态利益将受到严重损害,"刘赐贵表示.
对于康菲所持"目前所有的溢油源已经被封堵"的观点,海洋局表示,将让事实来说话,让技术专家来说话.目前专家正在加紧论证事故损害情况,不久就会给出一个明确的结论.
海洋局表示,截至目前,渤海溢油事故已经造成累计5,500平方公里海面遭受污染,其中劣四类水质海面超过870平方公里,已有部分渤海周边岸线收到溢油事故影响.
康菲石油中国有限公司周三表示,正对蓬莱油田漏油事件环境影响做出评估,目前尚未接到任何赔偿要求和诉讼传票.此外,康菲预计在8月31日可以清理完所有的海底油污.[ID:nCN1921367]
6月初,中海油(0883.HK)的母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.海洋局此前督促康菲于本月底前彻底封堵并清除海面溢油,并尽快将溢油对海洋生态环境影响告知公众.(完)
--发稿 苏丹; 审校 邵晓忆/黄凯
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