〔中国股市〕周四融资买入较前日增近七成,中国平安交易活跃

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京8月26日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为
173,817万元人民币,较上交易日增加69.7%.标的证券中国平安(601318.SS)融资买入额
达10,934万元,居沪市首位.
融资及融券信用交易情况如下:
融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)
上海证券交易所 1,990,981 109,624 17,834
深圳证券交易所 1,296,615 64,193 16,304(完)
参看相关细节,请点选(here)
(here)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选