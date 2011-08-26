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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 09:08 BJT

〔中国股市〕周四融资买入较前日增近七成,中国平安交易活跃

路透北京8月26日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为

173,817万元人民币,较上交易日增加69.7%.标的证券中国平安(601318.SS)融资买入额

达10,934万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 1,990,981 109,624 17,834

深圳证券交易所 1,296,615 64,193 16,304(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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