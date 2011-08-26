〔美国经济〕并未看到二次衰退逼近--堪萨斯城联储总裁洪尼格(更新版)

南非汇市：兰特回落，因获利回吐
路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。
(新增细节)
路透杰克森霍尔8月25日电---美国堪萨斯城联邦储备银行总裁洪尼格称,随着消费者和企业缩减过多的债务,美国经济将继续以温和的步伐成长.
他接受路透Insider电视台采访时称:"我不认为会有二次衰退."
他表示,今年剩馀时间里美国经济应增长2-2.5%.堪萨斯城联储正在杰克森霍尔举办一场年度盛会,全球多国央行官员和知名分析师与会.
洪尼格淡化了近期两份地区制造业报告的重要性.费城联储和里奇蒙联储的报告分别显示,美国大西洋沿岸中部和中心地区制造业活动疲弱,洪尼格表示这是在股市动荡时期进行的调查,可能只是反映出这段时期的不确定性.
堪萨斯城联储周四发布的类似调查也显示制造业趋疲,但幅度较小.
洪尼格一直反对美联储的超宽松政策立场,称这可能持续推动景气兴衰反复上演,并可能播下通胀的种子.(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。
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