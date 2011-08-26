〔美国政经〕奥巴马与高级经济顾问磋商,准备下月发表促进就业的讲话

路透马萨诸塞州埃德加敦8月25日电---白宫称,美国总统奥巴马周四与高级经济顾问举行电话会议,以商讨经济和一项计划的进展,他将于下月宣布该促进美国就业和经济增长的计划.

正在波士顿海滨休假的奥巴马总统与美国财政部长盖特纳,白宫幕僚长戴利(William Daley),白宫预算办公室主任Jack Lew,国家经济委员会主席斯柏林进行了通话.

白宫并称,他们讨论"就业新提议和削减预算赤字正在取得的进展",为奥巴马在9月5日美国劳工节假日後发表重要的就业演讲做准备.

奥巴马此前表示,他的讲话将会确定一个详细的措施方案,这是他希望美国国会采取的举措,以协助降低目前超过9%的高失业水平.

奥巴马赢得明年总统连任的希望,很多程度上依赖于让美国人相信其经济政策正取得成效.但他提出的任何举措必须获得两党分治的国会批准,共和党控制美国众议院,他所在的民主党执掌参议院.(完)