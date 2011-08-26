〔中国经济〕将发挥财税政策稳定物价的作用,并支持保障房建设--财政部长

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京8月26日电---就今年中国财政预算的执行情况,财政部长谢旭人指出,当前国内外环境错综复杂,财税政策下一步要积极发挥稳定物价的作用,并要大力支持保障性安居工程建设,着力改善民生.
为应对金融危机,中国近几年一直实施积极的财政政策,政府大力投资基建等公共项目."十二五"(2011-2015年)开局又有一些新的项目需要启动,加上助力保障房建设等,财政支出的压力不小.
"将加快建立保障性安居工程建设资金稳定来源机制,大力支持保障性安居工程建设.加快推进农村危房改造试点."新华援引谢旭人周四所做的中国预算执行情况报告称.
他提到,下一步还要推进财税体制改革,加强地方政府性债务管理.
今年1-7月,全国公共财政收入66,739.92亿元人民币,完成预算的74.4%,比2010年同期增长30.5%;全国公共财政支出51,385.06亿元,完成预算的51.3%,增长29.7%.
由于中国自9月1日起将个人所得税工薪所得减除费用标准提高至每月3,500元,并继续对部分小型微利企业实施所得税优惠政策等,谢旭人表示,今年後几个月财政收入增幅会有所回落,财政收入增幅将呈前高後低走势.
他并称,今年以来着力保障重点支出,进一步改善民生的其他措施包括:落实各项强农惠农政策,支持教育,深化医药卫生体制改革,并加大社会保障和就业投入力度.(完)
--发稿 李文科; 审校 屈桂娟
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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