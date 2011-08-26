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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 08:49 BJT

〔中港股业绩〕中国国航上半年实现净利40.63亿元,同比下降13.44%

路透上海8月26日电---中国最大的航空公司--中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周五公布中报,上半年实现净利40.63亿元人民币,同比下降13.44%.

中报显示,上半年实现主营业务收入为441.03亿元,增长31.43%;每股收益0.33元.

中报称,受益于国内客运市场需求旺盛,公司上半年收入上升明显,不过油价飞涨、飞行小时增加等原因令公司各项成本费用上升32.92%,高于收入增幅.

上半年国航共引进飞机24架,主要包括B737-800 和A320系列窄体飞机以及3架A330宽体飞机.退出飞机6架,包括B757-200、B737-300 等老旧机型.目前公司共有飞机411架,平均机龄为7.02年.下半年,除现有机型外,集团还将引进4架全新的B777-300ER宽体飞机.

上半年公司国内客运业务客座率达到82.43%,同比提升4.35个百分点;国际客运的整体客座率依然维持在78.25%的行业较高水平.

中国国航A股周四收报9.62元,H股收报7.74港元.(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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