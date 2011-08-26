〔中港股业绩〕中国国航上半年实现净利40.63亿元,同比下降13.44%

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海8月26日电---中国最大的航空公司--中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周五公布中报,上半年实现净利40.63亿元人民币,同比下降13.44%.
中报显示,上半年实现主营业务收入为441.03亿元,增长31.43%;每股收益0.33元.
中报称,受益于国内客运市场需求旺盛,公司上半年收入上升明显,不过油价飞涨、飞行小时增加等原因令公司各项成本费用上升32.92%,高于收入增幅.
上半年国航共引进飞机24架,主要包括B737-800 和A320系列窄体飞机以及3架A330宽体飞机.退出飞机6架,包括B757-200、B737-300 等老旧机型.目前公司共有飞机411架,平均机龄为7.02年.下半年,除现有机型外,集团还将引进4架全新的B777-300ER宽体飞机.
上半年公司国内客运业务客座率达到82.43%,同比提升4.35个百分点;国际客运的整体客座率依然维持在78.25%的行业较高水平.
中国国航A股周四收报9.62元,H股收报7.74港元.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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