《中国报摘》--其他报纸重要消息8月26日(I)

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
**上海证券报**
--接近中国证监会的消息人士透露,人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)境内证券投资管理办法及操作细则最快下月出台,首批200亿元人民币的额度,将分配给符合条件的中资证券公司及基金公司.
--上海银监局近日发布《关于进一步改进小企业金融服务的通知》要求,在沪各银行业金融机构要对上海市场上的小企业客户进行细分,各行小企业贷款增幅不低于全部贷款增幅,上海银行业整体单户授信总额500万元以下小企业贷款增幅不低于全部贷款增幅.
--风帆股份(600482.SS)公告称,控股股东中船重工(601989.SS)拟以现金认购方式加入公司定向增发行列,公司拟以15.06元/股为发行底价向不超过10名特定投资者定向发行不超过7,038万股.
**人民日报**
--中钢协称,虽然下半年保障房和水利建设会提振钢材需求,但造船、汽车等行业的增长趋缓以及出口受阻,将部分抵消这一因素;再加上生产成本、资金成本的居高不下,行业降本增效难度依然很大.
--中国社会科学院工业经济研究所研究员曹建海撰文称,应明确保障房的建设规范、位置、户型、配套,与商品房一视同仁,不能因为不能给地方带来财政收入而受到歧视.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 曾菱/邵晓忆; 审校 林高丽
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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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