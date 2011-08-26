《中国报摘》--其他报纸重要消息8月26日(I)

**上海证券报**

--接近中国证监会的消息人士透露,人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)境内证券投资管理办法及操作细则最快下月出台,首批200亿元人民币的额度,将分配给符合条件的中资证券公司及基金公司.

--上海银监局近日发布《关于进一步改进小企业金融服务的通知》要求,在沪各银行业金融机构要对上海市场上的小企业客户进行细分,各行小企业贷款增幅不低于全部贷款增幅,上海银行业整体单户授信总额500万元以下小企业贷款增幅不低于全部贷款增幅.

--风帆股份(600482.SS)公告称,控股股东中船重工(601989.SS)拟以现金认购方式加入公司定向增发行列,公司拟以15.06元/股为发行底价向不超过10名特定投资者定向发行不超过7,038万股.

**人民日报**

--中钢协称,虽然下半年保障房和水利建设会提振钢材需求,但造船、汽车等行业的增长趋缓以及出口受阻,将部分抵消这一因素;再加上生产成本、资金成本的居高不下,行业降本增效难度依然很大.

--中国社会科学院工业经济研究所研究员曹建海撰文称,应明确保障房的建设规范、位置、户型、配套,与商品房一视同仁,不能因为不能给地方带来财政收入而受到歧视.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/邵晓忆; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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