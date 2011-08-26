天文学家发现钻石行星

(本文由路透中文网编译)

路透伦敦8月25日电（记者 Ben Hirschler）---天文学家观测到一颗似乎是由钻石组成的异常行星，它围绕着一颗小恒星运转。

这颗新行星的密度远远大于迄今已知的其他行星，主要由碳元素组成。由于其密度如此之大，科学家猜测，碳元素肯定是结晶体，所以此行星大部分可能是钻石。

该行星距离地球4,000光年，约为地球到银河系中心距离的八分之一。它很可能是一颗庞大恒星失去外层後的剩馀部分。

墨尔本斯文本科技大学的贝尔斯（Matthew Bailes）和同事周四在《科学》杂志上称，测量表明，该行星每两小时10分钟绕其恒星转一圈，质量略大于木星，但密度是木星的20倍。

除了碳元素外，这颗行星可能还含有氧。另外，其高密度暗示，该行星上可能不存在氢和氦等较轻元素。

曼彻斯特大学的Ben Stappers称，"它具体长什麽样，我无法猜测。我觉得我们看到的应该不是一个熠熠发光的物体。"（完）