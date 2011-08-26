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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 09:04 BJT

〔中港股业绩〕南方航空上半年实现净利27.55亿元,同比增长32.7%

路透上海8月26日电---中国南方航空股份有限公司(1055.HK)(600029.SS)周五公布中报,上半年实现净利27.55亿元人民币,同比增长32.71%,创下历史最好的同期经营业绩.

中报指出,上半年公司营业收入总额为424.14亿元,同比增长22.3%,每股收益0.28元.

中报显示,上半年公司营业成本为353.02亿元,同比增长22.0%,主要由于航油成本上升所致.

下半年,公司将充分利用良好的市场形势,增强市场营销能力和对市场变化的反应能力,根据市场需求科学设计产品,加强渠道建设,完善销售政策,提高收益管理水平.

周四南航A股收报8.16元,大涨4.88%;H股收在5.37港元,升3.67%.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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