〔中港股业绩〕南方航空上半年实现净利27.55亿元,同比增长32.7%

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海8月26日电---中国南方航空股份有限公司(1055.HK)(600029.SS)周五公布中报,上半年实现净利27.55亿元人民币,同比增长32.71%,创下历史最好的同期经营业绩.
中报指出,上半年公司营业收入总额为424.14亿元,同比增长22.3%,每股收益0.28元.
中报显示,上半年公司营业成本为353.02亿元,同比增长22.0%,主要由于航油成本上升所致.
下半年,公司将充分利用良好的市场形势,增强市场营销能力和对市场变化的反应能力,根据市场需求科学设计产品,加强渠道建设,完善销售政策,提高收益管理水平.
周四南航A股收报8.16元,大涨4.88%;H股收在5.37港元,升3.67%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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