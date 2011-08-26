〔企业并购〕彭博资讯以约9.9亿美元现金购BNA,以增强法律业务实力(更新版)

更新版 1-中国汇市：人民币收升逾百点，机构尝试做多贬值压力料续缓和
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
(新增细节)
路透纽约8月25日电---美国彭博资讯拟以约9.9亿美元价格收购法律、税务及监管研究公司BNA,来增强其法律业务,意在与汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)和Reed Elsevier(REL.L)ELSN.AS竞争.
周四公布的此项交易中,彭博将以每股39.50美元现金收购BNA,为彭博资讯历史上规模最大的收购案,亦是这家新闻及财经资讯公司扩展其法律及政府服务业务计划的一部分.
BNA总部位于弗吉尼亚州阿灵顿,由现任及前任员工拥有.公司提供法律、税务、会计、人力资源、卫生保健等行业的出版物.
"他们无疑会寻求通过(BNA)的资讯产品来把彭博法律(Bloomberg Law)转变成法务企业,"巴克莱资本分析师Paul Sullivan表示.
彭博法律的竞争对手包括汤森路透的Westlaw、以及Reed Elsevier的LexisNexis.
"与Westlaw相比,(BNA)仍只是一家小型资讯供应商,但这意味着彭博立志在该领域中表现得更加进取,"Sullivan表示.
BNA公布的2010年营收为3.31亿美元,而同期汤森路透法律部门营收则为36亿美元.
彭博表示,BNA将以独立子公司形式运营.该交易料将于今年完成.
Evercore Partners(EVR.N)为BNA就此次交易提供咨询服务.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
* 招标品种：国开行1/5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月7日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商、基金、保险) * 预测区间：3.18%-3.26%；3.99%-4.15%；4.11%-4.20% * 预测均值：3.24%、4.06%、4.16% 路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期固息 债。路透调查显示，春节后央行公开市场连续零操作致资金净回笼，流动性压力将逐步显现 ，且今日一二级市场均表现不佳，预计明日三期债需求一般，中标结果料高于二级，三期债 预测均值分别为3.24%、4.06%和4.16%。 上海一银行交易员称，“估计明天OMO（公开市场）又是大概率不做了，估计情绪冲击 几下就崩了，应该算是央行态度的扭转吧...今天农发五年以下的还行，10年不行，长端不 敢碰，短的可能拿来防御一下。” 不过北京一银行交易员表示，明天五年期的可能比较好，资金的量是够的，绝对收益
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