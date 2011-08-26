〔企业并购〕彭博资讯以约9.9亿美元现金购BNA,以增强法律业务实力(更新版)

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路透纽约8月25日电---美国彭博资讯拟以约9.9亿美元价格收购法律、税务及监管研究公司BNA,来增强其法律业务,意在与汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)和Reed Elsevier(REL.L)ELSN.AS竞争.

周四公布的此项交易中,彭博将以每股39.50美元现金收购BNA,为彭博资讯历史上规模最大的收购案,亦是这家新闻及财经资讯公司扩展其法律及政府服务业务计划的一部分.

BNA总部位于弗吉尼亚州阿灵顿,由现任及前任员工拥有.公司提供法律、税务、会计、人力资源、卫生保健等行业的出版物.

"他们无疑会寻求通过(BNA)的资讯产品来把彭博法律(Bloomberg Law)转变成法务企业,"巴克莱资本分析师Paul Sullivan表示.

彭博法律的竞争对手包括汤森路透的Westlaw、以及Reed Elsevier的LexisNexis.

"与Westlaw相比,(BNA)仍只是一家小型资讯供应商,但这意味着彭博立志在该领域中表现得更加进取,"Sullivan表示.

BNA公布的2010年营收为3.31亿美元,而同期汤森路透法律部门营收则为36亿美元.

彭博表示,BNA将以独立子公司形式运营.该交易料将于今年完成.

Evercore Partners(EVR.N)为BNA就此次交易提供咨询服务.(完)