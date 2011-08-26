版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 09:40 BJT

〔中国交通〕"十二五"城市轨道建设投资规划额将达1.27万亿元--报载

路透北京8月26日电---中国证券报周五报导称,"十二五"(2011-2015年)期间,中国各城市地铁、轻轨规划线路建设里程将达到2,600公里,城市轨道建设投资规划额将达1.27万亿元人民币.

报导称,从第二届中国轨道交通电力及电气化发展论坛上获悉,各地方政府用于该城市轨道建设的出资额将不低于建设投资总额的35%,剩馀部分由商业银行、国家开发银行贷款及市场化融资方式取得.

此外,国家发展和改革委也将安排国开行给予低息贷款等政策性支持.

中证报另从权威渠道得知,城市轨道投资中用于基础建设的投资额约占约40%,用于机电工程的投资额占比约15%-17%,车辆购置额约占10%,其馀资金将用于拆迁补偿、人工费用等其他用途.

截至今年8月,全国已建成城市轨道交通线路1,568公里.

北京规划未来5年将投资1,700亿元,建成六条地铁新线;上海将开工八条新线,预计投资总金额达1,280.26亿元.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐