〔中国交通〕"十二五"城市轨道建设投资规划额将达1.27万亿元--报载

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京8月26日电---中国证券报周五报导称,"十二五"(2011-2015年)期间,中国各城市地铁、轻轨规划线路建设里程将达到2,600公里,城市轨道建设投资规划额将达1.27万亿元人民币.
报导称,从第二届中国轨道交通电力及电气化发展论坛上获悉,各地方政府用于该城市轨道建设的出资额将不低于建设投资总额的35%,剩馀部分由商业银行、国家开发银行贷款及市场化融资方式取得.
此外,国家发展和改革委也将安排国开行给予低息贷款等政策性支持.
中证报另从权威渠道得知,城市轨道投资中用于基础建设的投资额约占约40%,用于机电工程的投资额占比约15%-17%,车辆购置额约占10%,其馀资金将用于拆迁补偿、人工费用等其他用途.
截至今年8月,全国已建成城市轨道交通线路1,568公里.
北京规划未来5年将投资1,700亿元,建成六条地铁新线;上海将开工八条新线,预计投资总金额达1,280.26亿元.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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