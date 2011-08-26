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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 08:57 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国光明食品集团10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),上海银行和建行主承

横店集团控股13亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中行和光大银行主承

山东钢铁集团22亿元一年期浮息短融(半年定存基准)簿记建档(主体评级AAA),中行和招行主承

安徽能源集团12亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)招商银行主承

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二、新债上市:

中国人民币银行30亿元三个月期央行票据1101065,参考收益率3.1618%

珠江啤酒(002461.SZ)5亿元一年期短融1181368,票面利率6.36%

宏图高科(600122.SS)4亿元一年期短融1181369,票面利率7.00%

武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融1181370,票面利率6.68%

中国联合网络通信有限公司150亿元一年期短融1181371,票面利率5.23%

国电集团82亿元一年期短融1181372,票面利率5.41%

冀东发展集团7亿元一年期短融1181373,票面利率5.89%

北京粮食集团3亿元一年期短融1181374,票面利率6.36%

中国铝业公司50亿元一年期短融1181375,票面利率5.41%

新汶矿业集团10亿元五年期中票1182225,票面利率6.21%

首钢总公司90亿元五年期中票1182226,票面利率5.66%

开滦股份(600997.SS)14亿元五年期中票1182227,票面利率6.21%

黑龙江龙煤矿业集团8亿元三年期中票1182228,票面利率5.98%

天津药业集团3亿元三年期中票1182229,票面利率6.78%

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三、缴款:

中国央行30亿元三个月期央票1101065,发行价格99.22元

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四、还本付息:

北京建工集团5亿元一年期短融1081276到期兑付,票面利率3.40%

中国北车601299.SS20亿元一年期短融1081277到期兑付,票面利率2.85%

焦作万方(000612.SZ)4亿元一年期短融1081279到期兑付,票面利率3.4%

石河子国有资产经营(集团)7亿元一年期短融1081280到期兑付,票面利率3.40%

中国黄金集团15亿元一年期短融1081281到期兑付,票面利率2.85%

央行10亿元三个月票据1101036到期兑付,参考收益率2.9168%

建行(601939.SS)26.7亿元383个月期浮息A级ABS(七天回购利率基准)05310110付息,基本利差1.10%

建行(0939.HK)2.04亿元383个月期浮息B级ABS(七天回购利率基准)05310120付息,基本利差1.70%

建行0.53亿元383个月浮息C级ABS(七天回购利率基准)05310130付息,基本利差2.80%

建行0.91亿元383个月S级ABS 05310140付息,票面利率90%

建行35.82亿元374个月浮息A级ABS(一年期定存基准)0731011付息,基本利差0.90%

建行3.56亿元374个月浮息B级ABS(一年期定存基准)0731012付息,基本利差2.20%

建行0.82亿元374个月浮息C级ABS(一年期定存基准)0731013付息,基本利差5.88%

工行(1398.HK)(601398.SS)2.26亿元53个月期次级ABS 0735014付息,票面利率5.00%

甘肃国有资产投资集团100亿元五年期投资人选择权(3+2)中票0982116付息,票面利率3.80%

财政部282.2亿元五年期固息国债100028付息,票面利率2.58%

国开行200亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)100224付息,基本利差0.45%

中国航空技术控股公司15亿元10年期固息债1080097付息,票面利率4.30%

中关村高新技术中小企业集合3.83亿元六年期选择权(3+3)集合债1080098,票面利率5.18%

中国普天信息产业公司10亿元三年期中票1082141,票面利率3.37%

云南煤化工集团4亿元五年期中票1082142，票面利率4.57%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国国家发展和改革委员会主任张平表示,价格总水平仍可能高位运行,增加了完成全年

预期目标的难度.[ID:nCN1925661]

--银监会数据显示,截至7月末,中国银行业金融机构总资产为103.18万亿元,较6月末的104.14万

亿元减少了9,658亿元;总负债为96.67万亿元,较6月末减少1.14万亿元.

--国家统计局8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)

==============================================================================(完)

--整理 刘昕/周晓峰; 审校 李宏薇/曾菱

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