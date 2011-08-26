《中国债券市场每日交易备忘》--8月26日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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一、新债招标:
中国光明食品集团10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),上海银行和建行主承
横店集团控股13亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中行和光大银行主承
山东钢铁集团22亿元一年期浮息短融(半年定存基准)簿记建档(主体评级AAA),中行和招行主承
安徽能源集团12亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)招商银行主承
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二、新债上市:
中国人民币银行30亿元三个月期央行票据1101065,参考收益率3.1618%
珠江啤酒(002461.SZ)5亿元一年期短融1181368,票面利率6.36%
宏图高科(600122.SS)4亿元一年期短融1181369,票面利率7.00%
武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融1181370,票面利率6.68%
中国联合网络通信有限公司150亿元一年期短融1181371,票面利率5.23%
国电集团82亿元一年期短融1181372,票面利率5.41%
冀东发展集团7亿元一年期短融1181373,票面利率5.89%
北京粮食集团3亿元一年期短融1181374,票面利率6.36%
中国铝业公司50亿元一年期短融1181375,票面利率5.41%
新汶矿业集团10亿元五年期中票1182225,票面利率6.21%
首钢总公司90亿元五年期中票1182226,票面利率5.66%
开滦股份(600997.SS)14亿元五年期中票1182227,票面利率6.21%
黑龙江龙煤矿业集团8亿元三年期中票1182228,票面利率5.98%
天津药业集团3亿元三年期中票1182229,票面利率6.78%
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三、缴款:
中国央行30亿元三个月期央票1101065,发行价格99.22元
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四、还本付息:
北京建工集团5亿元一年期短融1081276到期兑付,票面利率3.40%
中国北车601299.SS20亿元一年期短融1081277到期兑付,票面利率2.85%
焦作万方(000612.SZ)4亿元一年期短融1081279到期兑付,票面利率3.4%
石河子国有资产经营(集团)7亿元一年期短融1081280到期兑付,票面利率3.40%
中国黄金集团15亿元一年期短融1081281到期兑付,票面利率2.85%
央行10亿元三个月票据1101036到期兑付,参考收益率2.9168%
建行(601939.SS)26.7亿元383个月期浮息A级ABS(七天回购利率基准)05310110付息,基本利差1.10%
建行(0939.HK)2.04亿元383个月期浮息B级ABS(七天回购利率基准)05310120付息,基本利差1.70%
建行0.53亿元383个月浮息C级ABS(七天回购利率基准)05310130付息,基本利差2.80%
建行0.91亿元383个月S级ABS 05310140付息,票面利率90%
建行35.82亿元374个月浮息A级ABS(一年期定存基准)0731011付息,基本利差0.90%
建行3.56亿元374个月浮息B级ABS(一年期定存基准)0731012付息,基本利差2.20%
建行0.82亿元374个月浮息C级ABS(一年期定存基准)0731013付息,基本利差5.88%
工行(1398.HK)(601398.SS)2.26亿元53个月期次级ABS 0735014付息,票面利率5.00%
甘肃国有资产投资集团100亿元五年期投资人选择权(3+2)中票0982116付息,票面利率3.80%
财政部282.2亿元五年期固息国债100028付息,票面利率2.58%
国开行200亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)100224付息,基本利差0.45%
中国航空技术控股公司15亿元10年期固息债1080097付息,票面利率4.30%
中关村高新技术中小企业集合3.83亿元六年期选择权(3+3)集合债1080098,票面利率5.18%
中国普天信息产业公司10亿元三年期中票1082141,票面利率3.37%
云南煤化工集团4亿元五年期中票1082142，票面利率4.57%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国国家发展和改革委员会主任张平表示,价格总水平仍可能高位运行,增加了完成全年
预期目标的难度.[ID:nCN1925661]
--银监会数据显示,截至7月末,中国银行业金融机构总资产为103.18万亿元,较6月末的104.14万
亿元减少了9,658亿元;总负债为96.67万亿元,较6月末减少1.14万亿元.
--国家统计局8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)
==============================================================================(完)
--整理 刘昕/周晓峰; 审校 李宏薇/曾菱
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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