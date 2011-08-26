〔美国金融〕2011年金融机构贷款信用质量连续第二年改善--报告

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透华盛顿8月25日电---美国联邦储备理事会(美联储)及其他三家监管机构周四公布的年度信贷质量评估报告(Shared National Credits Review)称,2011年美国和外资银行以及非银行金融机构承贷的大宗贷款信用质量连续第二年取得改善.
监管机构称,2011年金融机构贷款承诺总规模为2.5万亿(兆)美元,较2010年增加不到1%;未偿还贷款总额减少930亿美元至1.1万亿美元.
除美联储外,发布报告的其他机构为美国联邦存款保险公司(FDIC),美国通货监理局(OCC)和美国储蓄机构监理局.报告称,虽然信用质量自2009年以来明显改善,但包括那些被评级为"次等,可疑以及损失"在内的受批评或特定分类资产所占比重依然较高.
评估发现,受批评贷款与金融危机之前的水准相比仍然较高,不过已较2010年下降了逾28%.
"受批评贷款下降最多的行业为房地产,建筑,媒体和电信,以及金融和保险."美联储称.(完)
--编译 郑茵;审校 张若琪
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