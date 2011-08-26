《全球重要经济事件一览表》--8月26日-9月2日

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8月26日(五)

怀俄明州杰克森霍尔--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就"美国经济短期及长期前景",在堪萨斯城联储举办的经济座谈会(第二天)上讲话(1400).

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会议.

8月27日(六)

怀俄明州杰克森霍尔--欧洲央行(ECB)总裁特里谢出席堪萨斯城联储举办的经济座谈会(闭幕日)(0825).荷兰央行总裁Klaas Knot出席会议.

瑞士ST. GALLEN--德国财政部长朔伊布勒为第四届林陶(Lindau)经济科学会议致闭幕词.

意大利里米尼--国际"友谊"论坛年会(闭幕日).意大利经济部长特雷蒙蒂预计出席(0900).

8月29日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行总裁特里谢为欧洲议会经济和货币事务委员会组织的"重建市场信心:立法与机构反应"辩论会致开场白(1300).

布鲁塞尔--欧元集团主席贾克、波兰财政部长Jacek Rostowski和欧盟经济暨货币事务执委雷恩在欧洲议会经济和货币事务委员会就"重建市场信心:立法与机构反应"为题展开辩论(1500).

8月30日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布8月9日会议记录(1800).

北达科他州俾斯麦--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就"经济前景及反思杠杆的刺激作用"发表讲话(1615).

奥地利阿尔卑巴赫--奥地利财长Maria Fekter出席阿尔卑巴赫2011欧洲论坛并发表讲话.

8月31日(三)

路易斯安那LAFAYETTEVILLE--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就美国经济在Lafayette商会发表讲话(1630).

雷克雅未克--冰岛央行公布8月17日货币政策委员会会议记录.

9月1日(四)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会预算会议.

奥地利阿尔卑巴赫--欧洲央行执委会成员史塔克、欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、克罗地亚央行副总裁Boris Vujcic和匈牙利央行总裁Andras Simor在阿尔卑巴赫2011欧洲论坛讲话.

9月2日(五)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)