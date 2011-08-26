〔中股业绩〕中国北车上半年实现净利润16.04亿元,同比增长145.03%

路透上海8月26日电---中国轨道交通装备制造商--北车股份有限公司601299.SS周五公布,上半年实现净利16.04亿元人民币,同比增长145.03%.

北车并称,公司针对梳理的质量故障制定了相应的整改方案,正在组织实施,预计会发生一定的监测检

修费用,可能会对本公司2011 年度经营业绩产生一定影响,但不会产生重大影响.

中国北车第一季主要财务指标如下:

2011年1-6月 2010年1-6月

营业收入(亿元) 411.32 254.20

净利润(亿元) 16.04 6.33

基本每股收益(元) 0.19 0.08

北车营业收入主要由机车、客车、动车组、城轨地铁车辆、货车等构成.

7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故引发对铁路安全工作的全面反思.国务院开展对高铁及在建项目安全大检查,并暂停审批新的铁路建设项目.国家安全监管总局本周表示,这是一起"不该发生的"、"可以避免"的责任事故.

受此次事故影响,中国高铁类股近期均出现不同程度下挫.北车此後决定主动召回在京沪高铁多次出现故障的CRH380BL型动车组,整改费用由其自行承担.但公司称近70%的问题属于分供方零部件质量问题.

竞争对手--中国南车(601766.SS)(1766.HK)此前发布半年报显示,上半年实现营业收入401.27亿元,净利润20.45亿元,同比增长85.08%.但受近期发生严重铁路交通事故等影响,中国南车已将审议其百亿元增发融资计划的股东会延期.[ID:nCN1880931]

中国北车周四收报4.74元,近一个月累计跌幅达19.25%.

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