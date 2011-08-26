〔中股业绩〕中国北车上半年实现净利润16.04亿元,同比增长145.03%

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海8月26日电---中国轨道交通装备制造商--北车股份有限公司601299.SS周五公布,上半年实现净利16.04亿元人民币,同比增长145.03%.
北车并称,公司针对梳理的质量故障制定了相应的整改方案,正在组织实施,预计会发生一定的监测检
修费用,可能会对本公司2011 年度经营业绩产生一定影响,但不会产生重大影响.
中国北车第一季主要财务指标如下:
2011年1-6月 2010年1-6月
营业收入(亿元) 411.32 254.20
净利润(亿元) 16.04 6.33
基本每股收益(元) 0.19 0.08
北车营业收入主要由机车、客车、动车组、城轨地铁车辆、货车等构成.
7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故引发对铁路安全工作的全面反思.国务院开展对高铁及在建项目安全大检查,并暂停审批新的铁路建设项目.国家安全监管总局本周表示,这是一起"不该发生的"、"可以避免"的责任事故.
受此次事故影响,中国高铁类股近期均出现不同程度下挫.北车此後决定主动召回在京沪高铁多次出现故障的CRH380BL型动车组,整改费用由其自行承担.但公司称近70%的问题属于分供方零部件质量问题.
竞争对手--中国南车(601766.SS)(1766.HK)此前发布半年报显示,上半年实现营业收入401.27亿元,净利润20.45亿元,同比增长85.08%.但受近期发生严重铁路交通事故等影响,中国南车已将审议其百亿元增发融资计划的股东会延期.[ID:nCN1880931]
中国北车周四收报4.74元,近一个月累计跌幅达19.25%.
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--发稿 周晓峰; 审校 黄凯
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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