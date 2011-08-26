《中国股市盘前看点》--8月26日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)发表演讲

--美国第二季GDP环比年率修正值

--美国第二季企业获利初值

--欧元区7月M3货供额年增率

**宏观经济及政策面**

--中国国家发改委主任张平表示,在各项政策作用下中国经济增速稳中趋缓,但价格总水平仍可能高位运行,增加了完成全年预期目标的难度.[nCN1925661]

--新华社周四引述国家发改主任张平的话称,中国不会放松房地产行业宏观调控政策.[nCN1924421]

**重点行业和公司**

--中国国际航空(601111.SS)(0753.HK)上半年实现净利40.63亿元人民币,同比下降13.44%.[nCN1925789]

--中国石油(0857.HK)(601857.SS)上半年净利同比微增1%,基本符合市场预期,炼油业务亏损扩大抵销部分上游业务获利增长.公司并预计,下半年国际油价波动风险增大.[nCN1924545]

--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)中期净利1,094.8亿元人民币,按年增29.4%,基本符合市场预期;中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)中期净利按年成长45.4%,为666.67亿元,亦符合预期.[nCN1924257]

--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五称,计划在中国境内发行总额不超过60亿元人民币的公司债券,以一期或分期形式发行,期限不超过10年.[nCH0076287]

**海外动向**

--美国股市周四收跌,投资者在美联储主席贝南克周五发表关键讲话前卖出套现,寄望于他将就美联储如何扶助疲弱经济的计划给出更明确的暗示.道琼工业指数.DJI收跌170.89点,或1.51%,报11,149.82[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC下探前期低位2,437点的支撑.(完)