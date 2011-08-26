《中国股市盘前看点》--8月26日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)发表演讲
--美国第二季GDP环比年率修正值
--美国第二季企业获利初值
--欧元区7月M3货供额年增率
**宏观经济及政策面**
--中国国家发改委主任张平表示,在各项政策作用下中国经济增速稳中趋缓,但价格总水平仍可能高位运行,增加了完成全年预期目标的难度.[nCN1925661]
--新华社周四引述国家发改主任张平的话称,中国不会放松房地产行业宏观调控政策.[nCN1924421]
**重点行业和公司**
--中国国际航空(601111.SS)(0753.HK)上半年实现净利40.63亿元人民币,同比下降13.44%.[nCN1925789]
--中国石油(0857.HK)(601857.SS)上半年净利同比微增1%,基本符合市场预期,炼油业务亏损扩大抵销部分上游业务获利增长.公司并预计,下半年国际油价波动风险增大.[nCN1924545]
--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)中期净利1,094.8亿元人民币,按年增29.4%,基本符合市场预期;中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)中期净利按年成长45.4%,为666.67亿元,亦符合预期.[nCN1924257]
--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五称,计划在中国境内发行总额不超过60亿元人民币的公司债券,以一期或分期形式发行,期限不超过10年.[nCH0076287]
**海外动向**
--美国股市周四收跌,投资者在美联储主席贝南克周五发表关键讲话前卖出套现,寄望于他将就美联储如何扶助疲弱经济的计划给出更明确的暗示.道琼工业指数.DJI收跌170.89点,或1.51%,报11,149.82[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC下探前期低位2,437点的支撑.(完)
--整理 林琦; 审校 林高丽
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选