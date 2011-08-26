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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 09:18 BJT

《外汇动态》澳元/美元上涨,此前澳洲央行总裁史蒂文斯发表讲话

0103GMT---澳元/美元AUD=D4升0.7%报1.0498美元,此前澳洲央行总裁史蒂文斯发表讲话.史蒂文斯表示,存在高度不确定性;澳洲央行可能采取行动缓解通胀上行压力;亚洲前景仍然良好,尤其是中国;波动能否遏制通胀还未可知;澳洲央行未来数月将谨慎制定政策.(完)

--编译 李富强;审校 孙茉莉

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