《外汇动态》澳元/美元上涨,此前澳洲央行总裁史蒂文斯发表讲话

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0103GMT---澳元/美元AUD=D4升0.7%报1.0498美元,此前澳洲央行总裁史蒂文斯发表讲话.史蒂文斯表示,存在高度不确定性;澳洲央行可能采取行动缓解通胀上行压力;亚洲前景仍然良好,尤其是中国;波动能否遏制通胀还未可知;澳洲央行未来数月将谨慎制定政策.(完)
--编译 李富强;审校 孙茉莉
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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