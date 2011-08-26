《外汇动态》日本出口商的美元卖单挂在79-81日圆区域

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0103GMT---一大型日系银行的客户交易员表示,虽然日本出口商或将在月末前卖出美元,但他们可能把这种卖盘程度降到最小,因为他们认为若美元兑日圆跌破76,日本当局或许会再次出手干预.其并补充道,在79-81日圆区域附近挂有大量美元卖单.
一大型日系银行驻新加坡的交易员表示同意,并称"对他们来说,美元兑日圆的当前价位已经处于区间低端.无需急于在此处卖出."
很多大型日本制造商已把截至2012月3月会计年的美元兑日圆汇价预估设在80日圆,例如丰田汽车後和本田汽车将7-12月的美元兑日圆汇价预估为80日圆.
美元兑日圆JPY=下跌0.1%,报77.41.
--编译 王翔琼;审校 杜明霞
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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