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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 09:35 BJT

《外汇动态》日本出口商的美元卖单挂在79-81日圆区域

0103GMT---一大型日系银行的客户交易员表示,虽然日本出口商或将在月末前卖出美元,但他们可能把这种卖盘程度降到最小,因为他们认为若美元兑日圆跌破76,日本当局或许会再次出手干预.其并补充道,在79-81日圆区域附近挂有大量美元卖单.

一大型日系银行驻新加坡的交易员表示同意,并称"对他们来说,美元兑日圆的当前价位已经处于区间低端.无需急于在此处卖出."

很多大型日本制造商已把截至2012月3月会计年的美元兑日圆汇价预估设在80日圆,例如丰田汽车後和本田汽车将7-12月的美元兑日圆汇价预估为80日圆.

美元兑日圆JPY=下跌0.1%,报77.41.

--编译 王翔琼;审校 杜明霞

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