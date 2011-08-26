《外汇动态》日本出口商的美元卖单挂在79-81日圆区域

0103GMT---一大型日系银行的客户交易员表示,虽然日本出口商或将在月末前卖出美元,但他们可能把这种卖盘程度降到最小,因为他们认为若美元兑日圆跌破76,日本当局或许会再次出手干预.其并补充道,在79-81日圆区域附近挂有大量美元卖单.