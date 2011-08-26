〔日本政经〕前原诚司能否接任日相前景蒙阴,因小泽一郎或不会支持

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透东京8月26日电---前日本外务大臣前原诚司能否接任日本首相一职前景蒙阴,此前日本国内媒体报导称,党内影响力极高的前日本民主党干事长小泽一郎不大可能支持前原诚司担任首相.
日本首相菅直人料将于周五稍晚证实他将辞职,这将为日本选出五年内的第六任首相创造条件.菅直人应对日本3月强震、海啸及核危机时的表现受到诟病.
读卖新闻称,不清楚小泽一郎是会支持现有的人选,比如经济产业大臣海江田万里,还是会找出一个新的人选来支持.
该报引述接近小泽一郎的消息人士称:"我们肯定不能相信前原诚司."(完)
--编译 杜明霞;审校 程琳
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)