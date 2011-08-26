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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 09:55 BJT

〔日本政经〕前原诚司能否接任日相前景蒙阴,因小泽一郎或不会支持

路透东京8月26日电---前日本外务大臣前原诚司能否接任日本首相一职前景蒙阴,此前日本国内媒体报导称,党内影响力极高的前日本民主党干事长小泽一郎不大可能支持前原诚司担任首相.

日本首相菅直人料将于周五稍晚证实他将辞职,这将为日本选出五年内的第六任首相创造条件.菅直人应对日本3月强震、海啸及核危机时的表现受到诟病.

读卖新闻称,不清楚小泽一郎是会支持现有的人选,比如经济产业大臣海江田万里,还是会找出一个新的人选来支持.

该报引述接近小泽一郎的消息人士称:"我们肯定不能相信前原诚司."(完)

--编译 杜明霞;审校 程琳

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