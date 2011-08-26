〔离岸人民币〕RQFII管理办法及操作细则最快下月出台--报载

路透上海8月26日电---上海证券报周五引述接近中国证监会的消息人士透露,人民币境外合格机构投资者(RQFII)境内证券投资管理办法及操作细则最快下月出台,首批200亿的额度将分配给符合条件的中资证券公司及基金公司.

报导称,目前共有20家内地证券公司、九家内地基金公司及九家内地商业银行在香港设立了分公司.业界猜测,中资银行系券商、香港本地券商,以及外资券商,或许无缘首批RQFII额度.

报导援引国泰君安国际行政总裁阎峰称,证监会可能会参照QFII的管理办法,设定一定门槛,比如净资产规模、经营年限、盈利状况等.进一步的门槛很可能是拥有"公募牌照",目前已发行公募基金的中资证券机构有国泰君安国际、中信国际、大成国际,以及通过控股大福证券间接拥有公募产品的海通国际.

中国国务院副总理李克强此前在香港宣布,允许以人民币境外合格机构投资者方式投资境内证券市场,起步金额为200亿元人民币.

在该计划推出之前,在香港流通的人民币无法自由回流到内地,仅有境外央行、港澳清算行、境外参加行等三类境外机构开通了投资内地银行间债市的试点.其他资金只能存放于银行或投资于债券等有限的人民币金融产品.(完)