〔中国基金〕诺安下周一起发行国内首只专注投资油气资源的QDII基金

路透上海8月26日电---继在国内首次发行黄金基金、不动产基金之後,诺安基金管理公司下周一起将发行国内首只专注于投资全球油气类能源的基金--诺安油气能源基金.

这将是一只合格境内机构投资者(QDII)基金,诺安新闻稿指出,诺安油气能源基金在全球范围内精选石油、天然气等能源行业基金(包括ETF)及优质公司股票进行投资.

作为一只FOF(基金中基金)产品,诺安油气能源基金投资于基金的比例不低于基金资产的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于石油天然气等能源行业基金,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%.

诺安油气能源基金将投资于商品类ETF以跟踪油价,如最大的石油ETF--United States Oil Fund Ltd(USO)(USO.P).由于石油ETF主要投资于商品期货,在期货合约展期时跟踪误差会加大,因此,该基金组合中投资能源行业指数基金和ETF,以及主动管理基金,以实现紧密跟踪油价的目标.

同时,作为一只主动管理型基金,诺安油气能源基金在油价下跌时也能规避风险,例如直接投资境外业绩较好的主动管理型能源行业基金,例如VGELX基金(Vanguard Energy Fund Admiral Shares)基金等.此类行业基金能通过期货、期权等衍生工具,从而在石油天然气价格下跌趋势下规避下跌风险.

新闻稿引述诺安油气能源基金拟任基金经理梅律吾表示,现有的石油类ETF有两种形式,跟踪原油价格ETF与反向做空ETF,当油价出现变化时,诺安油气资源基金可根据情况调整标的.

随着中国经济的快速增长,中国对全球石油资源的依赖越来越大,目前中国石油对外依存度已超过55%.此前招商基金已发行一只名为招商全球资源股票基金,以及信诚基金公司、招商基金公司、南方基金公司亦先後发行了针对资源较丰富的金砖四国的QDII基金.

诺安基金公司今年来创新举措不少.例如今年初成立的国内首只黄金基金--诺安全球黄金基金,其累计净值增长率超过20%,成为今年国内表现最好的公募基金;近期诺安又推出国内首只投资于海外房地产信托基金(REITs)的QDII基金.

位于深圳的诺安基金成立于2003年12月,由中国对外经贸信托公司、深圳捷隆投资和北京中关村科学城建设股份公司三方共同组建,目前公司管理着16只基金,管理资产总规模逾500亿元.(完)