《中国报摘》--其他报纸重要消息8月26日(II)

**证券时报**

--中国水利部部长陈雷日前表示,将支持符合条件的水利企业上市和发行债券.同时,农业银行(1288.HK)(601288.SS)将在未来10年内提供一揽子5,000亿元人民币意向性信用额度,支持水利建设.

**每日经济新闻**

--据沃尔沃中国销售有限公司总裁施瑞翔透露,目前,沃尔沃全球销量位于前三位的市场分别为美国、瑞典和中国.按规划,到2016年,中国市场将成为沃尔沃全球最大的市场,承担20万销售任务.到2020年,全球销量目标为80万辆.

**新闻晨报**

--中国房产信息集团联合房地产测评中心发布报告显示,上半年房地产市场受到限购、限贷、限价等多项调控政策冲击,但大型房地产开发企业销售业绩并没有出现预期中的萎缩.万科企业(000002.SZ)200002.SZ、恒大地产(3333.HK)等大型房地产企业销售业绩均出现50%以上的高增长,呈现出逆势扩张强劲态势.

**经济参考报**

--根据商务部公开信息初步统计,年初至今,阿根廷、墨西哥、巴西等发展中国家的涉华贸易救济案件已多达约40起,其中新发起案件14起.专家提示,新兴经济体对华发起的贸易救济措施案件增多,金额也显着增加;另外,受累于债务危机,欧美贸易保护可能浪潮再起,须警惕多国围堵中国出口的局面出现.

--稀土业内人士称,目前稀土市场下游订单严重不足,与二季度的旺季相比已缩水近一半;下游企业三分之二处于停工或半停工状态,整个市场观望和恐慌气氛浓厚.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/宿泱韫; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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