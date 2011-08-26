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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 09:54 BJT

〔全球贵金属〕8月25日止SPDR黄金持仓持平,iShares白银持仓减少1.32%

路透8月26日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周四的黄金持仓量较上日持平.此间全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量减少1.32%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 39,620,116.1 8月25日 39,620,116.1 8月24日 0.0 0.00%

iShares 312,052,012.5 8月25日 316,240,608.1 8月24日 -4,188,595.6 -1.32%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 肖群英;审校 杜明霞

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