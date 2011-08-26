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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 10:18 BJT

《外汇动态》韩国在岸和离岸银行间投机客削减美元/韩元多仓

0139GMT---韩国的交易员表示,由于欧元反弹且韩股上涨,在岸和离岸银行间投机客削减美元/韩元KRW=KFTC多仓.

美元/韩元下跌0.2%至1,084.3,此前在当地市场开盘升至1,088.0.然而,美元/韩元持于120日移动均线切入位1,083.1上方,表明市场人士在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克今日稍晚发表演讲之前仍然谨慎.

一位驻首尔的外资银行资深交易员表示,"市场人士正在削减之前建立的多仓.不过这并不意味着他们预计,贝南克将就新措施发表任何评论,不过他或许能让市场风险偏好放松一些."

韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11上涨0.6%.(完)

--编译 王翔琼; 审校 白云

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