版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 09:56 BJT

〔日本个股〕尔必达记忆体大涨逾12%,因产品价格回升且近期跌幅过大

路透东京8月26日电---全球第三大动态随机存取记忆体(DRAM)生产商--日本尔必达记忆体6665.T周五股价大涨逾12%,因DRAM现货价格回升,且投资者认为近期该股跌幅过大.

截至周四收盘的一个月,尔必达股价下挫逾40%,受到该公司筹资举措拖累.周四该股14日相对强弱指标跌至21,处于30下方的超卖区域.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐