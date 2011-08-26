维基解密拟再发逾10万份美国外交密电

(本文由路透中文网编译)

路透华盛顿8月25日电（记者 Mark Hosenball）---维基解密（WikiLeaks）周四称，将披露逾10万份此前未公布的美国外交密电，其中一些仍是机密。

维基解密在Twitter上发布消息称："今天结束前我们将发布逾10万份美国驻世界各国使馆密电。"该Twitter账户据信是由维基解密创始人阿桑奇（Julian Assange）控制。

维基解密拿到逾25万份美国国务院报告，该组织从去年底起陆续公开部分密电，但迄今都是以零星的方式公布。

路透社等几家新闻机构几个月前就拿到所有密电内容。但媒体大多仅在报导具体新闻或相关调查时才引用或发布密电内容。

截至周四傍晚，维基解密网站称，已公布其拥有的251,287份美国外交密电中的97,115份。该组织并未解释一次性公开大量密电的动机。

一名与阿桑奇内部圈子有接触的消息人士告诉路透社，之所以大量公布密电，是因为维基解密活动人士对新闻机构对发布基于这些材料的新闻失去兴趣感到沮丧。

这名消息人士称，阿桑奇及其助手对媒体丧失兴趣感到"受挫"。（完）