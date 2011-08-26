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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 10:07 BJT

〔金属期市〕LME期铜下挫,观望美联储主席贝南克讲话

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海8月26日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五略微下跌0.4%,因投资者在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五稍晚讲话前保持谨慎.上日飙涨至近三周高位.

基本金属市场料将走势震荡,很多投资者押注美联储公布新一轮量化宽松措施,而一些投资者期望美联储发出关于美国经济的积极信号.

0122GMT,LME三个月期铜CMCU3跌至每吨8,995美元,该期约前一交易日收高1.7%,盘中触及8月8日以来高位9,075美元.

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