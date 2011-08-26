〔金属期市〕LME期铜下挫,观望美联储主席贝南克讲话

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透上海8月26日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五略微下跌0.4%,因投资者在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五稍晚讲话前保持谨慎.上日飙涨至近三周高位.
基本金属市场料将走势震荡,很多投资者押注美联储公布新一轮量化宽松措施,而一些投资者期望美联储发出关于美国经济的积极信号.
0122GMT,LME三个月期铜CMCU3跌至每吨8,995美元,该期约前一交易日收高1.7%,盘中触及8月8日以来高位9,075美元.
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)