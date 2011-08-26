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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 10:14 BJT

《外汇动态》美元/日圆小幅走低,不过料将继续上涨

0152GMT---美元/日圆JPY=小幅走低,隔夜曾触及两周高位77.70日圆;此前澳元/美元AUD=D4受澳洲央行总裁史蒂文斯讲话推动上涨,以及西班牙政治磋商取得进展,提振欧元/美元EUR=.

但是东京的交易商预期美元/日圆将交投于77日圆上方,贝南克发表讲话後可能反弹."出口商昨日在77.50附近卖出不少美元,目前78.30附近有大量卖盘,"一家大型日系银行的交易员称,并指出投机客的止损盘料在76.80附近.

"芝加哥国际货币市场(IMM)持仓报告显示,日圆多头仓位仍接近纪录高位,因此如果今日贝南克不提到第三轮量化宽松,更多美元空头可能会回补,从而可能将美元/日圆推高至78上方."该交易员表示.

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