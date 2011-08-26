《外汇动态》美元/日圆小幅走低,不过料将继续上涨

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
0152GMT---美元/日圆JPY=小幅走低,隔夜曾触及两周高位77.70日圆;此前澳元/美元AUD=D4受澳洲央行总裁史蒂文斯讲话推动上涨,以及西班牙政治磋商取得进展,提振欧元/美元EUR=.
但是东京的交易商预期美元/日圆将交投于77日圆上方,贝南克发表讲话後可能反弹."出口商昨日在77.50附近卖出不少美元,目前78.30附近有大量卖盘,"一家大型日系银行的交易员称,并指出投机客的止损盘料在76.80附近.
"芝加哥国际货币市场(IMM)持仓报告显示,日圆多头仓位仍接近纪录高位,因此如果今日贝南克不提到第三轮量化宽松,更多美元空头可能会回补,从而可能将美元/日圆推高至78上方."该交易员表示.
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)