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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 10:52 BJT

〔日本经济〕外汇干预是必要手段,但不能频繁使用--经济财政大臣(更新版)

(新增细节)

路透东京8月26日电---日本经济财政大臣与谢野馨周五称,他认为外汇干预是一种必要手段,但不能频繁使用.

他也表示,政府将于下周一将提列一系列可以采取的措施,用于减轻日圆近期升值对日本经济的伤害.他希望新政府将开始考虑.

日本首相菅直人周五稍晚料将确认辞职,为执政党下周一选举下届党首,以及出任下届首相扫清障碍.

与谢野馨表示,政府需平衡日圆升值带来的国内忧虑以及对海外投资的益处.

他称,"通过干预直接影响汇率是必要武器,但不能频繁使用."(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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