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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 10:34 BJT

〔澳新汇市〕澳洲央行总裁谈话助推澳元小幅走高,新西兰元亦微升

路透惠灵顿/悉尼8月26日电---澳元周五微升,因澳洲央行总裁在半年一度的讲话中持谨慎乐观态度,令市场下调了利率会遭大幅调降的预期;而新西兰元亦小幅走高.

澳元兑美元AUD=最新升0.005美元,报1.0480美元,盘中曾触及1.0503美元高位.澳元主要阻力位料在1.0535美元,支撑位则为隔夜时段所及低位1.0419美元.

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