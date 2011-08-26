《热点透视》收益率跳水掩饰投资者对公债的复杂情结

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cole; 编译 白云

路透伦敦8月25日电---即便市况最好的时候,实现投资保值都是股强大动力.现在并非市况最好的时候,所以更加容易理解人们更愿意追求保值,而非获利.在多数投资者心中,恐慌依然多过贪婪.

市场对全球经济状况和通缩风险加剧的忧虑,令德国政府得以在8月24日以超高价格出售10年期公债.对未来可能出现通缩的焦虑让这些德国公债的持有人,与持有很多美国公债和英国公债的那些人一样,似乎已做好准备面对当前债券投资价值在通缩真正出现时将受到影响.目前的通胀率比这些主权债券中许多的收益率(殖利率)还要高.

当前市场对德债--以及对英债和美债--的兴趣就更让人觉得奇怪了,因为很多发达国家的经济困境都源于主权债务.在这种情况下,投资者理应会回避这些公债资产,就像回避欧元区二线国家主权债那样(回避程度也许不一样).

如果其它资产存在更大问题的话,将资金投入问题资产也并非说不通.股票风险较大,所以它们在债券持有人的投资选择中名次靠後.此外,如果通缩风险下降,经济增长和通胀势头渐渐明确,投资者会将资金转出固定收益产品.届时股票--从股息收益率和市盈率来判断的话--估值较为便宜,债券则较贵.想实现有效资金转移,动作或许必须很迅速.这也说明存在能否把握住时机的风险.

德债标售情况细节显示,投资者为主权债所吸引的程度并没有极低收益率所暗示的那样高.8月24日德债标售投标倍数只有1.4倍.这的确比7月数值高,但鉴于此间纷杂的政经形势,市场本预期该指标一定会有所上升.

更有意思的是,据汤森路透数据,那个1.4比今年德债标售的平均投标倍数1.66还低.全球投资者也许仍心仪高品质主权债券显而易见的安全性,但也没到非买它不可的地步.(完)