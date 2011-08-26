《欧美金融市场假期一览表》--8月26日-12月31日

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
欧洲和美国金融市场假期如下:
8月29日(周一)--英国
9月 5日(周一)--加拿大、美国
10月10日(周一)--加拿大
11月24日(周四)--美国
12月26日(周一)--加拿大、美国、法国、德国、瑞士、英国
12月27日(周二)--英国
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 白云
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
英国议会周一展开三天辩论，讨论一项授权特雷莎梅启动退欧程序的法律，辩论后将进行一连串表决，以决定是否要对特雷莎梅的3月31日前启动脱欧谈判计划附加额外条件。
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