《亚洲金融市场假期一览表》--8月26日-12月31日

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
亚洲金融市场假期如下:
8月29日(周一)--印尼、菲律宾
8月30日(周二)--印尼、马来西亚、新加坡
8月31日(周三)--印尼、马来西亚、印度
9月 1日(周四)--印尼
9月 2日(周五)--印尼
9月12日(周一)--中国、台湾、韩国
9月13日(周二)--香港、韩国
9月16日(周五)--马来西亚
9月19日(周一)--日本
9月23日(周五)--日本
10月 3日(周一)--中国、韩国
10月 4日(周二)--中国
10月 5日(周三)--中国、香港
10月 6月(周四)--中国、印度
10月 7日(周五)--中国
10月10日(周一)--日本、台湾
10月24日(周一)--新西兰、泰国
10月26日(周三)--印度、马来西亚、新加坡
11月 1日(周二)--菲律宾
11月 3日(周四)--日本
11月 7日(周一)--马来西亚、新加坡
11月23日(周三)--日本
11月28日(周一)--马来西亚
11月30日(周三)--菲律宾
12月 5日(周一)--泰国
12月12日(周一)--泰国
12月23日(周五)--日本
12月26日(周一)--香港、澳洲、新西兰、新加坡、印尼
12月27日(周二)--香港、澳洲、新西兰
12月30日(周五)--韩国、菲律宾
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 白云
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)