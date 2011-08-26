《HOME专栏》铁矿石市场发出强劲信号,与铜等基本金属不一致

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 李富强

路透伦敦8月25日电---宏观经济不确定性8月引发市场避险情绪,打压伦敦金属交易所(LME)基本金属,三个月期铝CMAL3和三个月期镍CMNI3跌至2010年底的水平.

三个月期铜CMCU3相对更有韧性,仅跌至略低于每吨9,000美元,不过市场也不确定究竟铜价会再次冲击10,000美元上方的高位还是继续下跌.

铁矿石市场则没有下跌之忧,两个现货价格指数皆触及5月中以来最高位.普氏含铁量62%的铁矿石指数IODBZ00-PLT目前报每吨180.25美元,The Steel Index含铁量62%的铁矿石指数.IO62-CNI=SI报178.30美元.

**需求强劲**

铁矿石价格上涨很好理解.国际钢铁协会最新数据显示,7月全球粗钢产量状况良好.浏览全球生铁产量图表,请点选:(r.reuters.com/cyx33s)

7月年化产量较6月小幅下降3.4%,不过这也在预料之中,受北半球夏季的"正常"季节性放缓影响.

不过年初至今,季节性因素的拖累很小.7月全球粗钢产量较上年同期增加11.5%,产能利用率为79.7%,较上年同期上升4.9个百分点.

中国仍是拉动全球粗钢产量的火车头.7月中国粗钢产量较上年同期上升15.5%.[ID:nCN1882775]

中国钢铁工业协会最新数据显示,8月上旬预估全国粗钢日均产量194.19万吨,年化产量逾7亿吨.[ID:nCN1905505]

夏季很快就要结束,而近期铁矿石价格上涨看起来反映了中国钢厂重建库存,符合"正常"的季节性规律.

中国建筑业仍很繁荣,足以抵消任何制造业的疲软.

今年汽车产量增速下降至6%,汇丰(HSBC)8月23日公布的采购经理人指数(PMI)数据显示,制造业活动仍在降温,拖累扁钢产品的需求.[ID:nCN1915335]

与之相反,7月中国固定资产投资增幅仍高于25%,房地产开发投资同比增长33.6%.[ID:nCN1885849][ID:nCN1887567]

可能媒体更多地在关注中国政府的保障房建设,不过如此高的投资增速表明建筑业的繁荣仍具有非常广泛的基础,从而带来长材钢的强劲需求.

**供应低迷**

铁矿石供应则维持不变.尽管年内迄今中国粗钢产量较上年同期增幅逾10%,铁矿石进口却一直滞後.

1-7月,中国铁矿石进口量同比增幅不足8%,7月较上年同期的增幅进一步下降.

其中的重要原因是,印度卡纳塔卡邦禁止铁矿石出口,导致中国从印度进口的铁矿石量大幅下降24.6%.

不过澳洲产量受年初的洪水影响,导致中国从澳洲进口的铁矿石量仅小幅增加5.5%也是原因之一.

中国相应地扩大了海外铁矿石进口的渠道,并全力提升国内产量.

7月中国铁矿石产量较上年同期上升21.7%.1-7月铁矿石产量较上年同期增加21.9%.[ID:nCN1882775]

尽管海外供应瓶颈导致中国不得不依赖成本较高的国内矿,但铁矿石价格看起来仍受到坚强支撑.

**信号杂乱**

中国需求非常强劲和供应有限的情况与铜市非常相似.那究竟是铁矿石还是铜传递出的是"正确的"信号?

多头会认为是铁矿石.因为尽管铁矿石互换市场日渐壮大,投资基金仍很少参与铁矿石市场,所以价格更多地反映供求基本面,受风险偏好上升和下降的影响较小.

不过缺乏上市交易合约,意味着铁矿石和钢铁是滞後的指标.

近期铜价疲软可能主要因为投资者人气不振,而非"基本面";但是投资经理们担忧接下来的情况,尽管今年上半年制造业很强势.

不过铁矿石和铜发出的信号分歧不会长期存在.随着"基本面"重新占主导地位,铜或者是其他基本金属料将反弹,这也是仍然为数众多的多头们的期望.

市场前景也可能变得相当糟糕.如果真是这样,也可能不会最先在中国出现.尽管中国是当前全球钢铁生产大国,但发达国家也不容忽视.

7月欧洲核心国家粗钢产量上升6%,北美产量上升10%.这两个地区也是宏观经济担忧的发源地.两地未来的粗钢产量值得紧密关注.(完)