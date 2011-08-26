〔表格〕瑞士8月KOF领先指标降至1.61,低于市场预估

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透苏黎世8月26日电---瑞士智库KOF周五公布,瑞士8月KOF领先指标降至1.61,路透调查预估为1.82.瑞士7月KOF领先指标修正为1.98.
主要数据:(括号内数据为前值)
2011年8月 2011年7月 2010年8月
1.61 1.98 2.22
该指标用于预测瑞士经济未来约六个月内的表现.(完)
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--编译 白云; 审校 王丽鑫
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。