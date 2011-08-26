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市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 17:40 BJT

〔表格〕瑞士8月KOF领先指标降至1.61,低于市场预估

路透苏黎世8月26日电---瑞士智库KOF周五公布,瑞士8月KOF领先指标降至1.61,路透调查预估为1.82.瑞士7月KOF领先指标修正为1.98.

主要数据:(括号内数据为前值)

2011年8月 2011年7月 2010年8月

1.61 1.98 2.22

该指标用于预测瑞士经济未来约六个月内的表现.(完)

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--编译 白云; 审校 王丽鑫

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