《热点透视》日本需要一位不受欢迎的财政强硬派出任新首相

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson; 编译 隋芬

路透纽约8月25日电---与所有大型的政治角逐一样,日本执政的民主党正在开展一场民望竞赛.新党首将接替菅直人出任首相,热门候选人目前正竞相避开不受欢迎的政策,如采取加税为震後重建融资或是严控支出.但因日本债务规模超过国内生产总值(GDP)的200%,且主权债信评级又遭穆迪调降,受欢迎的政策并非日本所需.

日本自1990年房地产与股市泡沫破裂以来,公共支出一直处于失控状态.前首相小泉纯一郎曾在2001-2006年在任期间削减赤字.但之後五任首相全都地位不牢,并急于通过刺激性支出来获取短期民望,以致于往往造成赤字扩大,而债务规模一路上升,达到了经济规模的两倍.

由于日本逾90%债务是由国内投资者持有,政府可在无损国内信心的情况下继续为赤字融资.但到某个时候信心不可避免会崩溃;同时,资源大规模转移至公共部门--包括新推的1,000亿美元企业信贷额度--可能会尤其束缚民间小企业信贷,阻碍经济的健康成长.

民主党新党首将很难扭转这些趋势.他也只有一年时间来做出成绩,因为2012年9月日本将迎来两年一度的领导人选举.新首相还需要应对赞成大举支出政策的党内大佬小泽一郎,此人控制了选战中潜在398位选民中的约120位.

因此,财务大臣野田佳彦当选首相的机率已变得渺茫,前外务大臣前原诚司的参选令他的胜算削弱.前原正在调整政策主张以赢取小泽一郎支持.这个情况很糟糕.

野田佳彦已承诺将消费税从5%提高至10%,为3月地震海啸灾区的重建筹集资金.他还呼吁将非重建支出大砍10%.这些政策正为日本所需,但由于不受欢迎,野田佳彦的参选或许注定会失败.(完)