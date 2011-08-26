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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 10:53 BJT

《外汇动态》目前美元/坡元阻力位在1.2100上方,投资者正寻机逢低买入

0230GMT--美元兑坡元SGD=D3下跌,目前面临的阻力位在1.2100上方,该水准为7月末至8月初升势的61.8%费波纳齐回档位.

但是交易员表示,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克演讲前的谨慎氛围中,部分银行间投机客正等待时机逢低买入美元兑坡元.

"杰克森霍尔会议前,目前整个市场都处在降低风险的气氛中.今日我的策略是在1.2070的点位逢低买入,"一位亚洲银行的交易员谈到.

美元兑坡元现在下跌0.3%至1.2072.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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