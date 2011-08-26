《外汇动态》目前美元/坡元阻力位在1.2100上方,投资者正寻机逢低买入

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
0230GMT--美元兑坡元SGD=D3下跌,目前面临的阻力位在1.2100上方,该水准为7月末至8月初升势的61.8%费波纳齐回档位.
但是交易员表示,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克演讲前的谨慎氛围中,部分银行间投机客正等待时机逢低买入美元兑坡元.
"杰克森霍尔会议前,目前整个市场都处在降低风险的气氛中.今日我的策略是在1.2070的点位逢低买入,"一位亚洲银行的交易员谈到.
美元兑坡元现在下跌0.3%至1.2072.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)