《澳洲经济焦点》央行总裁证词态度谨慎乐观,打击市场降息预期

* 澳洲央行:判断市场动荡是否会遏制通胀为时尚早

* 消费者谨慎情绪巩固家庭财务状况

* 目前不确定程度已升高

* 分析师预计澳洲央行将在更长时间内维持利率不变

路透墨尔本/悉尼8月26日电---澳洲央行总裁史蒂文斯周五表示,虽然全球不确定性已升高,但判断这是否能遏制澳洲通胀仍为时尚早.此番讲话打击了市场对该国将大幅调降利率的预期.

史蒂文斯向议会小组委员会表示,通胀"有点棘手,但尚未失控",暗示未来几个月可能不会调整利率.史蒂文斯被认为全球最强硬的央行官员之一.

他说,如果全球经济急剧恶化,则仍存在下调利率的空间.但他认为目前的情况还没有这麽糟.

事实上,他针对澳洲经济描绘了一幅相对乐观的图景,指称贸易条件处于纪录高位,且劳动力市场接近充分就业.

"我们的银行业表现强劲,汇率稳健,主权债务状况位居全球前列,"他说.

"消费者情绪谨慎虽然令零售业处境艰难,但也巩固了家庭财务状况.如果国际经济形势再次进入较疲弱阶段,这就是一个不错的起点."

史蒂文斯还称,亚洲经济成长前景仍"相当不错",尤其是澳洲最大的贸易夥伴国--中国.

"对我们来说,听起来澳洲央行今年并不会像市场预期一样,将利率下调100个基点,"巴克莱资本分析师Gavin Stacey表示.

"如果全球经济局势稳定,看起来澳洲央行会考虑收紧政策."

澳洲银行间利率期货<0#YIB:>下跌,市场现在预计澳洲央行在9月会议上调降利率25个基点的可能性仅有30%,而本月稍早时市场曾几乎笃定央行在9月会这麽做.

澳元兑美元AUD=一度升破1.0500美元,此前曾触及1.0427美元附近的盘中低位.

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