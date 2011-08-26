〔中国新股〕证监会发审委下周一将审核陜煤股份至多20亿A股IPO申请

路透北京8月26日电---中国证券监督管理委员会公告显示,发审委下周一(29日)将审核陜西煤业股份有限公司A股首次公开发行(IPO)申请.该公司拟发行不超过20亿股A股,计划使用募集资金172.5亿元人民币.

据预披露资料,本次发行後该公司总股本不超过110亿股,募集资金将用于煤矿及配套设施建设、资源储备和补充公司营运资金.上市地为上海证券交易所.

陜煤股份控股股东为陜西煤业化工集团,持股比例占本次发行前股本总额的71%;此外,本次发行前持有陜煤股份5%以上股份的股东包括中国三峡集团、华能开发公司,以及中信证券(600030.SS)管理的绵阳基金.

中金公司和中银国际证券担任此次发行的联席保荐人;中信证券则担任联席主承销商(财务顾问).

陜煤股份上半年实现营业收入206.9亿元,净利润44.85亿元;去年全年营业收入则为317.4亿元,净利润54.7亿元.

该公司主要从事煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用等业务,主导产品为优质动力煤、化工及冶金用煤.截至2010年底,其煤炭地质储量达127.34亿吨,可采储量达85.01亿吨,计入2011年6月已经完成收购的小保当煤矿後,公司煤炭地质储量合计将达到174.07亿吨,可采储量达105.10亿吨,与国内已上市煤炭企业相比位列第三位.(完)

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