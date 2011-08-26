〔中国新股〕证监会发审委下周一将审核陜煤股份至多20亿A股IPO申请

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透北京8月26日电---中国证券监督管理委员会公告显示,发审委下周一(29日)将审核陜西煤业股份有限公司A股首次公开发行(IPO)申请.该公司拟发行不超过20亿股A股,计划使用募集资金172.5亿元人民币.
据预披露资料,本次发行後该公司总股本不超过110亿股,募集资金将用于煤矿及配套设施建设、资源储备和补充公司营运资金.上市地为上海证券交易所.
陜煤股份控股股东为陜西煤业化工集团,持股比例占本次发行前股本总额的71%;此外,本次发行前持有陜煤股份5%以上股份的股东包括中国三峡集团、华能开发公司,以及中信证券(600030.SS)管理的绵阳基金.
中金公司和中银国际证券担任此次发行的联席保荐人;中信证券则担任联席主承销商(财务顾问).
陜煤股份上半年实现营业收入206.9亿元,净利润44.85亿元;去年全年营业收入则为317.4亿元,净利润54.7亿元.
该公司主要从事煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用等业务,主导产品为优质动力煤、化工及冶金用煤.截至2010年底,其煤炭地质储量达127.34亿吨,可采储量达85.01亿吨,计入2011年6月已经完成收购的小保当煤矿後,公司煤炭地质储量合计将达到174.07亿吨,可采储量达105.10亿吨,与国内已上市煤炭企业相比位列第三位.(完)
参看陜煤股份预披露资料详情,请点选证监会网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)