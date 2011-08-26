〔中国能源〕2012年中亚天然气管道年输气能力料至300亿立方米--报载

路透北京8月26日电---中石油集团称,主要向中国输气的中亚天然气管道2012年的年输气能力料达300亿立方米,和今年的输气量相比近乎翻番.

中石油集团(CNPC)旗下的中国石油报报导称,截至8月25日8时,中亚天然气管道连续平稳运行632天,累计向国内供气136.8亿立方米.

"按照输气能力建设的施工节点,哈南线和C线都将在今年年内正式开工,2012年输气能力达到300亿立方米."报导称.

随着中国天然气需求量大幅攀升,中亚天然气管道对国内市场的保障作用越来越重要.按照发展规划,到"十二五"(2011-2015年)末,中亚管道公司运行的管道里程将接近7,000公里,中亚管道公司确保2015年建成每年550亿至600亿立方米输气能力.

中亚四国天然气管道运行协调委员会此前表示,为确保中国冬季安全平稳供气,计划2011年通过天然气管道向中国供气170亿立方米.[ID:nCN1044900]

天然气管道建设与运行是中石油集团公司在中亚地区油气业务的重要组成部分.中亚管道于2009年12月投运,是中国首条跨边境天然气管道.其在土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦长度达近2,000公里,在中国延伸长度逾9,000公里.(完)

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