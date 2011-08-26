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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 11:23 BJT

〔中国新债〕湖南湘投控股集团下周三将发10亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月26日电---中国湖南湘投控股集团有限公司周五公告称,将于下周三(31日)在银

行间债市簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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湖南湘投 20 10 12 8/31簿记建档 建设银行 AA 9/1 9/2

控股集团 恒丰银行

===========================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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