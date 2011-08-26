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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 12:27 BJT

〔背景资料〕日本下任首相正面临诸多挑战＝2

**经济**

3月11日日本东北部发生9.0级强烈地震及随後引发的致命海啸,使日本经济再度陷入衰退.这场导致逾2万人丧生或失踪的灾难,也引发1986年切尔诺贝利(车诺比)事故以来最严重的核危机.

决策者和民间部门经济分析师预计,随着企业供应链的恢复及制造业者生产回到震前水准,日本这个全球第三大经济体到秋天前将恢复温和成长.

但全球需求迟滞加上日圆大幅升值,对仰赖出口的日本经济复苏构成威胁;在此同时,重建支出推迟也使前景更加黯淡.

日本计画除本财年两笔追加预算中已指定立即投入救济的6万亿(兆)日圆外,再斥13万亿日圆用于重建受地震袭击的地区.

但由于政治僵局使重建的努力延宕,对于第三笔追加预算何时执行以展开全面重建,则还不清楚.

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