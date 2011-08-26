〔背景资料〕日本下任首相正面临诸多挑战＝2

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
**经济**
3月11日日本东北部发生9.0级强烈地震及随後引发的致命海啸,使日本经济再度陷入衰退.这场导致逾2万人丧生或失踪的灾难,也引发1986年切尔诺贝利(车诺比)事故以来最严重的核危机.
决策者和民间部门经济分析师预计,随着企业供应链的恢复及制造业者生产回到震前水准,日本这个全球第三大经济体到秋天前将恢复温和成长.
但全球需求迟滞加上日圆大幅升值,对仰赖出口的日本经济复苏构成威胁;在此同时,重建支出推迟也使前景更加黯淡.
日本计画除本财年两笔追加预算中已指定立即投入救济的6万亿(兆)日圆外,再斥13万亿日圆用于重建受地震袭击的地区.
但由于政治僵局使重建的努力延宕,对于第三笔追加预算何时执行以展开全面重建,则还不清楚.
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)