〔背景资料〕日本下任首相正面临诸多挑战＝2

**经济**

3月11日日本东北部发生9.0级强烈地震及随後引发的致命海啸,使日本经济再度陷入衰退.这场导致逾2万人丧生或失踪的灾难,也引发1986年切尔诺贝利(车诺比)事故以来最严重的核危机.

决策者和民间部门经济分析师预计,随着企业供应链的恢复及制造业者生产回到震前水准,日本这个全球第三大经济体到秋天前将恢复温和成长.

但全球需求迟滞加上日圆大幅升值,对仰赖出口的日本经济复苏构成威胁;在此同时,重建支出推迟也使前景更加黯淡.

日本计画除本财年两笔追加预算中已指定立即投入救济的6万亿(兆)日圆外,再斥13万亿日圆用于重建受地震袭击的地区.