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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 11:45 BJT

〔日本股市〕早盘几乎持平,投资者静待美联储主席贝南克讲话

路透东京8月26日电---日本股市日经指数周五早盘几乎持平,因投资者谨慎等待美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克讲话,以寻获美联储将采取何种措施支撑经济的线索.

分析师表示,外资趁上日升势锁定获利,尽管规模小于预期,而其他外资和散户投资者逢低承接支撑了市场.

一些本月大跌的股票重获青睐.汽车类股上日和今日飙升.全球第三大动态随机存取记忆体(DRAM)生产商--尔必达记忆体6665.T大涨,受助于DRAM现货价格回升.

瑞穗证券资深分析师Yutaka Miura称,"由于市场臆测贝南克或不会明确暗示出台第三轮量化宽松政策,投资者不愿建仓."

日经指数.N225早盘在清淡交投中下跌0.1%,至8,766.54点.东证股价指数.TOPX涨0.1%,至752.57点.

--编译 王翔琼;审校 程琳

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