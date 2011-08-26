〔日本股市〕早盘几乎持平,投资者静待美联储主席贝南克讲话

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透东京8月26日电---日本股市日经指数周五早盘几乎持平,因投资者谨慎等待美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克讲话,以寻获美联储将采取何种措施支撑经济的线索.
分析师表示,外资趁上日升势锁定获利,尽管规模小于预期,而其他外资和散户投资者逢低承接支撑了市场.
一些本月大跌的股票重获青睐.汽车类股上日和今日飙升.全球第三大动态随机存取记忆体(DRAM)生产商--尔必达记忆体6665.T大涨,受助于DRAM现货价格回升.
瑞穗证券资深分析师Yutaka Miura称,"由于市场臆测贝南克或不会明确暗示出台第三轮量化宽松政策,投资者不愿建仓."
日经指数.N225早盘在清淡交投中下跌0.1%,至8,766.54点.东证股价指数.TOPX涨0.1%,至752.57点.
--编译 王翔琼;审校 程琳
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)