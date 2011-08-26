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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 11:38 BJT

〔日本债市〕债券期货下跌,观望政局变动

路透东京8月26日电---日本公债期货周五略微下挫,因投资者不愿在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克讲话,以及日本执政党周一选举新党首前推升日债,尽管上日美国公债走高.

日本执政党民主党将选举产生新党首,後者将成为日本五年来第六位首相,目前该国正艰难开展灾後重建,并竭力应对日圆升值和遏制庞大的公共债务.

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