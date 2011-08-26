〔中国货币市场〕回购利率几现普跌,月底存款增加料助流动性继续回暖

路透上海8月26日电---中国银行间市场周五早盘回购利率几乎全线走跌,央行公开市场持续净投放助资金面继续回暖,市场情绪也愈加乐观.考虑到银行月底冲存款可能带来更多流动性,回购利率有望继续下行.

但交易员也指出,跨月後资金流出和紧缩政策出台的预期也需要警惕,可能对资金面有一定的扰动.

"连续净投放,让人担心,是不是为了提准(提高存款准备金率)做铺垫,就怕哪天这个政策就砸下来了,"上述交易员称.

尽管公开市场已连续六周净投放,累计达2,190亿元人民币,其中本周160亿元,但分析人士认为,考虑到控通胀仍是宏观调控首要任务,央行紧缩流动性的政策基调并未改变.[ID:nCN1924137]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.2249 3.3411 -11.62

七天CN7DRP=CFXS 4.0635 4.4938 -43.03

14天CN14DRP=CFXS 4.2717 4.5590 -28.73

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2473 3.3499 -10.26

七天CHICNY7D=CFXS 4.0546 4.4848 -43.02

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