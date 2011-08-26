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市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 16:10 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--8月26日

路透伦敦8月26日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 464,925 +1,625

锡 22,710 +150

铅 317,200 +3,200

锌 861,400 -2,050

铝 4,649,000 -5,275

镍 105,018 +1,008

铝合金 130,660 -80

NASAAC 151,480 -200

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布

--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------

铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>

铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>

锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>

镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>

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