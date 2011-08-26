〔中国债市动态〕现券收益率略跌,资金面持续好转带动更多买盘

路透上海8月26日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率略跌.资金面持续好转带动更多买盘,不过消息面平淡无奇,多数投资者仍持谨慎心态,等待更多宏观经济数据指引.

交易员指出,通胀和经济增速回落预期已被市场普遍认可,但下行幅度尚不可知,加之债市流动性整体仍然偏紧,所以积极做多的时点或许还要耐心等待.

上海一银行交易员称,"今天早上市场比较安静,收益率嘛,下了一点点,资金面比较宽松(较前几日好转)."

他表示,对准备金缴纳范围扩大的传闻已经在市场上发酵了几天,目前仍没有官方部门表态,在没有更为确切的消息出来之前,市场对它的反应将逐渐趋淡.此外,马上就要进入到9月份了,传统上这个月的资金需求会较多,债市流动性预计会相对偏紧.而如果没有资金面的推动,目前债市很难出现持续走牛行情.

中国国家发展和改革委员会主任张平表示,在各项政策作用下中国经济增速稳中趋缓,但价格总水平仍可能高位运行,增加了完成全年预期目标的难度.下一步将毫不放松加强价格管理,促进物价总水平基本稳定.[ID:nCN1925661]

中国银行间市场周五早盘回购利率几乎全线走跌,央行持续净投放助资金面继续回暖.其中七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS早盘报4.0635%,较上日下跌逾40个基点(bp).

北京时间11:30时,银行间债市剩馀期限将近10年的固息国债110015券最新双边报价tCN110015=CFXM为3.97%/3.94%,上日尾盘报4.00%/3.95%.(完)